В Тюмени появилась первая умная остановка

Новый остановочный комплекс "Администрация Тюмени" вызывает у горожан большой интерес как своим ярким оформлением, так и smart-начинкой. Первая в городе и в целом в Тюменской области умная остановка появилась благодаря сотрудничеству муниципалитета и ПАО "Ростелеком". Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук на официальном открытии объекта.

Электронное табло показывает время прибытия транспорта, сенсорная панель открывает доступ к городским новостям, прогнозу погоды, информации от МЧС. На интерактивной карте можно также узнать о местных достопримечательностях, посмотреть "Яндекс.Карты" с мониторингом транспорта. Павильон оборудован кнопкой вызова экстренных служб. Камеры видеонаблюдения, вмонтированные в конструкцию остановки, круглосуточно наблюдают за обстановкой и передают данные в систему "Безопасный город". Все элементы остановки изготовлены из антивандальных материалов.

"На такой остановке клево ждать автобусы. Я такого ни в одном городе еще не встречала, - делится впечатлениями тюменка Мария. - Я, например,"зависла", в тач-экране: тут столько информации, что я уже пару своих автобусов пропустила".

Я с технологиями на вы. С телефоном-то внук помогает разобраться. Но то, что у нас в городе такие технологии появляются, все ими могут свободно пользоваться - это здорово. Статус города повышает. Мне нравится - необычная остановка, нескучная, и информации много. Думаю, молодежь тоже должна оценить новинку. Главное, конечно, чтобы горожане бережно относились к таким объектам", - отмечает пенсионер Кирилл Иванович.

Это первая умная остановка в Тюмени. Тема в городе давно обсуждается, разработана схема остановочных комплексов на территории Тюмени, 150 из них можно оборудовать smart-павильонами. Когда вопрос обсудили с ПАО "Ростелеком", компания активно включилась в этот процесс. На форуме "Инфотех-2020" были достигнуты соглашения по реализации проекта, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. "ПАО "Ростелеком" полностью профинансировало этот комплекс. К реализации проекта были привлечены службы департамента информатизации Тюменской области в части подключения камер видеонаблюдения к системе "Безопасный город" а также дорожные службы, которые интегрировали остановочный комплекс в систему отслеживания движения общественного транспорта", - рассказал глава муниципалитета.

Для работы остановки специалисты организовали каналы передачи данных и беспроводной доступ в интернет. Wi-Fi сделает период ожидания автобуса более приятным, а круглосуточное видеонаблюдение с видеаналитикой гарантирует пассажирам их безопасность. Для получения доступа к общественной сети пользователю необходимо пройти простую регистрацию по бесплатному номеру 8-800.

"Мы готовы устанавливать умные остановки не только в областном центре, но и в других городах Тюменской области, подстраивая параметры продукта под каждый муниципалитет и его задачи", сообщил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

Замдиректора областного департамента информатизации Станислав Логинов отметил, что реализация подобных проектов повышает качество городской среды и способствует дальнейшей цифровизации. Недавно Минстрой РФ составил рейтинг городов по уровню IQ, в котором оцениваются показатели цифровизации процессов, направленных на улучшение жизни горожан. Тюмень заняла в этом всероссийском рейтинге второе место. "Тюмень в очередной раз показала хорошие результаты. С динамикой +1 место. Проект умных остановок благодаря эффективному взаимодействию муниципальной власти, департамента информатизации и коммерческих партнеров, выступивших с инициативой, тоже будет существенным вкладом в повышении IQ Тюмени", - уверен Логинов.

Руслан Кухарук также отметил, что в ближайшее время в городе появятся еще две умные остановки — напротив драмтеатра и у моста Влюбленных их поставит Сбер. "Проекту в части реализации умных остановок дан старт. Мы готовы к обсуждению предложений с различными инвесторами в части реализации на территории умных остановочных комплексов, - подчеркнул глава города.

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Татьяна Тихонова