в Тюмени презентовали информер по противодействию пандемии коронавируса

На форуме "Инфотех-2020" тюменская компания "ОКАС" презентовала Национальный информер по противодействию пандемии коронавируса.

Система искусственного интеллекта может ответить на 4 000 вопросов, связанных с пандемией COVID-19. В базе данных - актуальная информация: статистика заболевших в России (по регионам) и в мире, симптомы коронавируса, рекомендации врачей, работа госорганов в разных городах в период пандемии, меры поддержки бизнеса и населения.

Всего информер готов ответить на более чем 4000 вопросов. Есть возможность получения как звукового, так и письменного ответа. Точность ответов превышает 97%.

В Тюменской области система начнет работать на следующей неделе в тестовом режиме на платформе coronavirus.net.ru. В ноябре информер будет запущен в федеральном масштабе.

Система разработана при поддержке правительства Тюменской области компанией "ОКАС". Как пояснил Вадим Филиппов, генеральный директор компании-разработчика, данный информер сегодня архиважен:

Это уникальная система разработана с учетом рекомендаций врачей, органов власти, представителей Роспотребнадзора, бизнес-экспертов. Призвана снять социальную напряженность, поскольку быстро и четко дает достоверную и актуальную информацию для всех регионов России.

По словам Филиппова, первая версия системы была разработана в мае и поддерживалась все это время в актуальном состоянии. На начальных этапах разработки виртуального консультанта по противодействию пандемии коронавируса ОКАС большую помощь оказали структуры администрации Президента России.