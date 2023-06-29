Нейросети и искусственный интеллект помогают тюменцам оптимизировать рутинную работу

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В Тюменской области программы на основе искусственного интеллекта используются в системе здравоохранения, предоставления госуслуг, организации дорожного движения и безопасности дорожного движения.

По данным департамента информатизации Тюменской области, программа на основе искусственного интеллекта используется в 17 медорганизациях региона. Она позволяет прогнозировать наступление болезни системы кровообращения у всего прикрепленного населения без участия врача.

С 2019 года развивается в направление "Нейротехнологии и искусственный интеллект", в том числе в рамках регионального проекта "Цифровые технологии". Благодаря этому создана нейросетевая система "Виртуальный консультант 72" - искусственный интеллект отвечает на вопросы граждан про предоставления госуслуг, работу МФЦ и центров занятости, а также записывает на прием к врачу. ИИ распознает лица, номера, марки и модели автомобилей, оценивает состояние дорог и транспортных потоков в регионе. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эффективно планировать дорожные работы. В 2019 году в Тюмени открылась первая в России Школа юных нейроинженеров, где дети с 8 по 11 класс учатся работать с ИИ.

"За время развития направления в регионе мы масштабировали инструменты искусственного интеллекта, расширили сферы применения нейросетей. Такие технологии помогают оптимизировать рутинные процессы и значительно повысить качество цифровых услуг, а вместе с этим и уровень жизни граждан", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.