Тюменские врачи планируют использовать возможности нейросети при оказании помощи реанимационным пациентам

Цифровую реанимацию на основе технологий искусственного интеллекта хотят создать в Тюмени, возможность реализации проекта врачи обсудили со специалистами исследовательских центров тюменских университетов и индустриальными партнерами. Инициатором встречи выступила Областная клиническая больница №2, которая специализируется на оказании помощи пострадавшим во время катастроф. Апробировать современные цифровые возможности также готова реанимационная служба Областной больницы №12 Заводоуковска.

Целью применения искусственного интеллекта ставится прогнозирование риска развития критических состояний у стационарных пациентов, профилактика осложнений и снижение летальности. Как подчеркнул руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терехин, для отделений анестезиологии и реанимации цифровая трансформация особенно важна. Ежедневно каждому больному проводятся десятки процедур и манипуляций, у тяжелых больных отслеживается до 200 показателей с жизнеобеспечивающего оборудования, а время на принятие решения ограничено минутами.

"Решение практической задачи непрерывной регистрации и анализа данных мониторинга с разрозненных устройств, разработки электронных механизмов определения приоритета больного видим в тесной кооперации со специалистами ТИУ, ТГУ и медицинского университета при кураторстве профильных департаментов региона. Предполагаем, что цифровая реанимация поможет не только лечить наиболее эффективно и менее затратно, но и может задать новый вектор развития IT-отрасли региона", - пояснил Терехин.

"Оперативный анализ непрерывного потока данных пациента стал сложной клинической проблемой, решить которую возможно при помощи создания нейросети под конкретный запрос. Сильной IT-команде региона под силу сделать это с ориентиром на российские и мировые фронтиры, чтобы впоследствии выйти на федеральный уровень", - поделился мнением участник круглого стола заместитель директора по развитию ООО "Ин Нова" Николай Ермаков.

Университеты видят возможности решения обозначенного запроса в рамках повестки межвузовского кампуса, который по решению Минобрнауки РФ построят в Тюменской области. Как подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор, кампус усилит потенциал местных вузов, исследовательских центров и принесет пользу как региону, так и стране в целом.

Предполагается, что цифровая трансформация реанимационной службы поможет не только лечить наиболее эффективно и менее затратно, но и даст новый вектор развития IT-отрасли региона.