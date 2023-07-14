Кухарук: у Тюмени есть успешные примеры цифровизации практически во всех сферах

На площадке мультицентра "Контора пароходства" прошла сессия, основной задачей которой была выработка проектов и предложений, где́ нужно внедрять искусственный интеллект. Организатором мероприятия выступил Сбер, присутствующие на сессии специалисты представили практики применения цифровых технологий, сообщил глава города Руслан Кухарук.

По словам главы города, у Сбера есть интересные идеи, и сессия стала прекрасной возможностью обсудить их и разработать предложения по более широкому внедрению искусственного интеллекта.

"В нашем городе и регионе немало успешных примеров использования цифровизации практически во всех сферах. Новые цифровые технологии уже несколько лет помогают в реализации приоритетных национальных проектов, позволяют аккумулировать и анализировать поступающие от тюменцев предложения и вносить их в перспективные планы развития", - отметил КУхарук.

В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Моор, руководители областных департаментов, председатель Уральского банка Сбербанка Суховерхов, управляющий директор – начальник Центра развития технологий AI Сбербанка во благо общества Артюгин, исполняющий обязанности управляющего Западно-Сибирским отделением ПАО Сбербанк Исаев и другие эксперты.