Дмитрий Антипов: чтобы не было свалок, нужно повышать уровень культуры населения

Создание зеленых уголков, высадку деревьев, кустарников и их надлежащее содержание, развитие системы освещения улиц, обустройство новых площадок для выгула собак, ликвидацию свалок и в целом развитие городских территорий обсудили депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Заслушав доклад замглавы города Петра Вагина о соблюдении Правил благоустройства территории Тюмени, депутаты отметили, что год от года город хорошеет, становится привлекательнее и комфортнее для жизни. Тем не менее вопросы к деятельности подрядных организаций у населения периодически возникают.

Так, депутат Александр Захаров отметил, что в этом году лето было жарким и горожане переживали за молодые деревья и кустарники, которым требовался усиленный полив. Он призвал городские власти уделить проблеме особое внимание, подчеркнув, что “не должны даже в жаркое лето терять зеленые насаждения”.

Юрий Коновалов заострил внимание докладчика на стихийных свалках в Калининском городском округе. Нужно активнее профилактировать такие явления, а при обнаружении - немедленно принимать меры, иначе свалка разрастается до таких масштабов, что требуются миллионы бюджетных денег на их ликвидацию, заметил депутат.

Дмитрий Осипов рассказал о проблемах с содержанием контейнерных площадок, когда жильцы многоквартирников нарушают установленные правила утилизации твердых бытовых отходов. Также он предложил в сезон летних ремонтов на различных сетях максимально быстро проводить раскопки и приводить в порядок территории, чтобы не создавать излишних неудобств горожанам, особенно вблизи социальных объектов.

Резюмируя рассмотрение вопроса соблюдении Правил благоустройства территории Тюмени, председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов призвал администрацию города обратить внимание на предложения депутатов и учесть в работе все высказанные замечания.

В беседе с журналистами Дмитрий Антипов отметил, что главной целью Правил благоустройства города является повышение комфортности проживания населения города Тюмени, при этом учитывается мнение горожан. Положительная динамика заключается в том, что растет вовлечение жителей города в обсуждение вопросов, которые связаны с благоустройством и развитие города, а также активное участие в различных мероприятиях и акциях по улучшению городской среды, отметил депутат.

“Есть основные принципы в плане проектирования и создания комфортных условий, они определены правилами и нормативами. Но когда идет обратная связь от жителей, когда они рассказывают, что им конкретно хочется видеть в городе, мы более качественно можем разработать документацию с учетом всех пожеланий, при этом оставаясь в рамках нормативной базы”, - подчеркнул Дмитрий Антипов.

Администрации города, депутатам необходимо продолжать работу по вовлечению горожан в активное обсуждение развития и благоустройства города, стимулировать их на прямое участие в создании комфортной городской среды, а в целом - повышать уровень их бытовой культуры, уверен Дмитрий Антипов.