В системе теплоснабжения Тюмени позеленеет вода

УСТЭК в Тюмени для проверки системы теплоснабжения добавит в теплоноситель реагент, окрашивающий воду в зеленый цвет, испытания начнутся 14 октября, сообщили в пресс-службе компании.

Зеленая вода в батареях и трубах появится в районах, отапливаемых котельными №12 (11-й км Салаирского тракта, д. 2) и №17 (ж.р. Матмасы, ул. Строителей, 17-б), которые не оказывают услуги горячего водоснабжения.

"Реагент "Уранин А" будет добавлен в закрытые системы теплоснабжения (это системы, в которых вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель и не забирается для обеспечения нужд горячего водоснабжения. При такой схеме система полностью закрыта от окружающей среды), чтобы выявить утечки теплоносителя и неисправности внутридомовых коммуникаций в 67 жилых домах. Краситель имеет органическое происхождение и является безопасным для человека", - прокомментировали в УСТЭК.

После устранения выявленных повреждений в эти же системы теплоснабжения будет добавлен реагент, характеризующийся резким медицинским запахом, назначение которого – защитить трубопровод от биологической коррозии.

При обнаружении выхода на поверхность земли теплоносителя зеленого цвета или в случае появления в кранах воды, окрашенной в зеленый цвет, а также при появлении у воды резкого медицинского запаха просим обращаться в контактный центр АО "УСТЭК" по телефону 8 (3452) 38-62-00.

УСТЭК предупреждает: категорически не рекомендуется использовать сетевую воду в бытовых целях, для приготовления пищи и кормления животных.