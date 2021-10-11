Тюменская область в рейтинге по финансовому благополучию поднялась на две строчки вверх

По итогам 2020 года Тюменская область оказалась на 23 строчке в рейтинге российских регионов по финансовому благополучию населения, в 2019 году она занимала 25 место. Результаты исследования представило РИА Новости.

Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года стали северные регионы и столицы, в конце списка оказались регионы Кавказа и Сибири. Первое место у Ямала (рейтинговый балл - 96,96), на втором месте Магаданская область (91,83), третья - Чукотка (88,04), Югра поднялась в сравнении с предыдущим годом на две строчки и теперь занимает четвертое место, Москва - на пятом 82,66).

Далее по списку идут Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.

Лидерство этих субъектов обусловлено высоким уровнем доходов, который позволяет компенсировать довольно высокий уровень цен в них, они занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, поясняют эксперты.

Нижняя часть рейтинга представлена в основном регионами Сибири и Северного Кавказа, где уровень доходов находится на низком уровне. Последние десять мест занимают Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

При сопоставлении результатов 2020 года с 2019-м существенных изменений в распределении регионов не фиксируется. Состав первой и последней десяток не изменился, а более чем на пять мест изменились позиции только у трех регионов: Приморье и Орловская область поднялись на 11 и 6 строчек соответственно, Костромская область опустилась с 38 на 52 место.

Эксперты считают, что в 2021 году вследствие улучшения общеэкономической ситуации и постепенного преодоления последствий пандемии можно ожидать повышения уровня финансового благополучия. Основным фактором, способствующим этому, станет рост доходов. При этом существенного изменения в распределении регионов по данному показателю, вероятнее всего, не произойдет.