Первые авиатуристы в Тобольск рассказали о видах на город и окрестности с высоты

Видеосюжет о прилете первого пассажирского самолета в тобольский аэропорт "Ремезов", его встречу, а также моменты официального открытия аэропорта опубликован на странице "ЗапСибНефтехима" в соцсети "ВКонтакте".

Открытие аэропорта состоялось 24 сентября. Прилетевшие из столицы гости в беседе с журналистами отметили, что перелет был легким, посадка приятной, а виды города и природы с высоты - впечатляющими. Официальные лица на церемонии открытия сообщили, что новая воздушная гавань в регионе будет служить развитию экономики и туризма:

На торжественной церемонии присутствовали первые лица Росавиации, правительства Тюменской области и компании "Сибур", благодаря которой появился новый аэропорт, холдинга "Аэропорты Регионов", компаний-перевозчиков, а также представители Ростуризма и сферы туриндустрии.

Регулярные рейсы по маршруту Москва - Тобольск - Москва начнутся 16 октября. Авиасообщение с Екатеринбургом стартует с 21 октября, с 31 октября - с Санкт-Петербургом, а с 1 ноября - с Новосибирском. Расписание вылетов опубликовано на сайте аэропорта.