Еще одна авиакомпания объявила о продаже билетов в Тобольск

Жители Екатеринбурга и Тобольска с 21 октября по четвергам и понедельникам смогут летать друг к другу в гости, цена билета в одну сторону - 1665 рублей, а время полета - около полутора часов. О старте продажи билетов сообщила авиакомпания Red Wings.

Первый в истории регулярный пассажирский рейс из Екатеринбурга в аэропорт Тобольска "Ремезов" будет выполнен 21 октября. "Полеты по маршруту Екатеринбург-Тобольск-Екатеринбург будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100", - сообщается на сайте компании.

Ранее сообщалось, что о продаже билетов на регулярные пассажирские рейсы из московского аэропорта "Внуково" в "Ремезов" и обратно заявила авиакомпания "Победа" ("Аэрофлот"). Первый рейс состоится 16 октября.