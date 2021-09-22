Ямал и Алтай договорились о сотрудничестве в сфере туризма и культуры

Фото - пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернаторы Ямала и Республики Алтай 22 сентября подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и культуры, в том числе на проведение гастролей коллективов, выставок, дней культуры каждого из субъектов на территории партнёрского региона, а также поставок сельхозпродукции.

Дмитрий Артюхов отметил, что регионы многое объединяет:

Важнейшую роль для наших субъектов играют культура и традиции коренных народов, которые живут на этой земле многие годы. В этой сфере между нами уже идёт обмен опытом, который станет ещё более плотным. Республика динамично развивается: в первую очередь, в области туризма, что актуально для ямальцев, традиционно наши жители активно выезжают в другие регионы в отпуска. На повестке в связи с этим должны быть транспортные вопросы, чтобы добраться до республики из нашего региона можно было комфортно.

Республика Алтай является одним из самых популярных у туристов мест, ее отличает уникальный ландшафт и природные условия. На территории региона организован как зимний отдых в горах, так и летние сплавы и другие виды экологического туризма.

Олег Хорохордин подчеркнул, что подписание соглашения – важный шаг в развитии многих направлений сотрудничества:

Мы готовы совместно рассмотреть вопрос по организации авиаперевозок между Горным Алтаем и Ямало-Ненецким автономным округом, чтобы туристы могли путешествовать быстро и комфортно. Важным аспектом сотрудничества станут и поставки продукции сельского хозяйства. Республика готова предложить округу экологически чистое мясо, мёд, продукцию пантового мараловодства, лекарственные травы и многое другое.

В соглашении также затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества между регионами, создания условий для привлечения инвестиций и взаимной поддержки местных товаропроизводителей, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.