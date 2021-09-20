В Тюменской области действует три очага COVID-19

17:55 20 сентября 2021
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На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области три очага коронавирусной инфекции. 

К действующим на прошлой неделе очагам в Кунчурском психоневрологическом интернате (Нижнетавдинский район) и в Лайтамакской школе Тобольского района добавился очаг в тобольском "Центре": в отделении временного проживания получателей социальных услуг заболело 12 человек, контактных 33 человека.

Теги: коронавирус
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