В Тюменской области действует три очага COVID-19

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области три очага коронавирусной инфекции.

К действующим на прошлой неделе очагам в Кунчурском психоневрологическом интернате (Нижнетавдинский район) и в Лайтамакской школе Тобольского района добавился очаг в тобольском "Центре": в отделении временного проживания получателей социальных услуг заболело 12 человек, контактных 33 человека.