В Тюменской области действует три очага COVID-19

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области три очага коронавирусной инфекции.
К действующим на прошлой неделе очагам в Кунчурском психоневрологическом интернате (Нижнетавдинский район) и в Лайтамакской школе Тобольского района добавился очаг в тобольском "Центре": в отделении временного проживания получателей социальных услуг заболело 12 человек, контактных 33 человека.
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