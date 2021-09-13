В тюменские дома начали подавать тепло

Отопительный сезон в Тюмени начинается 13 сентября, сообщили в дасинистрации города со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Семёна Тегенцева.

Запуск теплоснабжения произведут поэтапно в течение шесть дней из-за технологических особенностей системы теплоснабжения города. В первую очередь тепло дадут в детсады, школы, медучреждения

Объекты теплоснабжения города полностью готовы к запуску отопления. Больше 85% домов, подключенных к централизованной системе отопления, уже подали документы на получение паспортов готовности к зиме. Остальные должны успеть до 15 сентября, уточнили в департаменте городского хозяйства.