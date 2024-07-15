В центре Тюмени УСТЭК проводит гидравлические испытания теплосети

Пятый этап гидравлических испытаний будет проходить с 15 по 24 июля в границах центральной части Тюмени и затронет 394 многоквартирных дома, 27 домов частного сектора, 14 школ, 22 детских сада и 11 муниципальных учреждений, в том числе Тюменский кардиологический научный центр, городские поликлиники №3 и 4, перинатальный центр, женскую консультацию и родильный дом №2, сообщили в УСТЭК.

Испытания тепловых сетей на прочность и плотность пройдут на улицах: 50 лет ВЛКСМ, Крупская, Кузнецова, Первомайская, Ялуторовская, Александра Матросова, Красных Зорь, Максима Горького, Малыгина, Мельничная, Мориса Тореза, Попова, Радищева, Салтыкова-Щедрина, Седова, Таймырская, Холодильная, Шиллера, Привокзальная, Киевская, Котовского, Минская, Энергетиков, Мельникайте, Республики, проезд Геологоразведчиков, 50 лет Октября, Елизарова, Индустриальная, Фабричная, Механическая, Карская, Мурманская, Кольский переулок, Вокзальная, Володарского, Герцена, Грибоедова, Достоевского, Короленко, Кузнецова, Ленина, Некрасова, Огарева, Орджоникидзе, Первомайская, Профсоюзная, Смоленская, Товарное шоссе, Ямальская, Даудельная, Северная и Хохрякова.

В результате четвертого этапа гидравлических испытаний, который проходил в границах Червишевского тракта и Южного микрорайона, было проверено 87,605 км. теплосетей и устранено 17 дефектов. В пятом этапе предстоит проверить 78,849 км тепловых сетей, в том числе 11,517 км магистральных.

При обнаружении парения и растекания воды или других признаков повреждения трубопроводов необходимо обращаться по телефону контактного центра: +7 (3452) 38-62-00.