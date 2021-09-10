Туры в Тюмень - теперь без кешбэка

17:53 10 сентября 2021
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Грустная новость - сегодня в полночь завершила действие программа Ростуризма по продаже туров и проживания в отелях с кешбэком.

По данным Ростуризма, всего с начала года программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей. Напомним, что средства возвращаются на карты платежной системы "Мир", которая выступает технологическим партнером программы.

Наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым, но в Ростуризме отметили, что  россияне активно приобретали туры и в Тюмень.

И Тюмень не останется без туристов - как вы знаете, в наш город уже прибыл первый чартерный авиарейс со ста туристами из центральных регионов страны, чартерная программа "Открой врата Сибири" предлагает гостям десять экскурсионных программ.

Туристы смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и научиться их готовить.

Добро пожаловать!

 

 

Теги: кешбэк , туризм
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