Тюмень получит 700 млн рублей на развитие инфраструктуры микрорайона "Плеханово"

Инфраструктурный заем на 700 млн рублей для развития жилого микрорайона Тюмени предоставляет ДОМ.РФ. Новый проект для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций утверждён в Минстрое.

Деньги пойдут на строительство магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.

"Строительство жилого микрорайона на территории аэропорта Плеханова – это крайне важный и масштабный для Тюмени проект. Площадь полностью готова для строительства и развития территории, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "Применение механизма инфраструктурных облигаций позволит создать на территории более 50 га современную инфраструктуру", - добавил он.

"Как Институт развития сферы жилищного строительства мы работаем над увеличением темпов строительства и ввода жилья, в том числе с помощью новейших финансовых инструментов. Тюменская область станет одним из пилотных регионов, где мы сможем опробовать инфраструктурные облигации, отработать дальнейшее масштабирование механизма на всю страну", - сказал директор ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антон Никитин.

В микрорайоне в рамках проекта предполагается строительство 5 очередей жилой недвижимости на более чем 300 тыс кв. метров. В целом свыше семи тысяч семей смогут приобрести новое жилье, построенное с использованием инфраструктурных облигаций. Общий срок освоения участка составит пять лет, первый дом запланирован к вводу в декабре 2022 года.

"Внедрение на практике указанного механизма дает возможность застройщику уже на начальном этапе получить на льготных условиях средства для финансирования создания необходимой инфраструктуры — дорог, инженерных сетей, что позволяет сократить сроки строительства и ввода объекта. Успешная апробация этого механизма позволит обеспечить его дальнейшее использование при реализации в регионе других проектов жилищного строительства, придаст новый импульс темпам этого строительства и, в конченом итоге, повлияет на увеличение доступности жилья для людей", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

В начале июля межведомственная комиссия утвердила первый проект, в котором будут использованы инфраструктурные облигации. Им стал загородный жилой квартал в Челябинской области. Вторым проектом стал микрорайон "Новая Тула" в Тульской области. В настоящий момент на рассмотрении в ДОМ.РФ находятся порядка 50 проектов жилищного строительства стоимостью более 1 трлн рублей.

С помощью инфраструктурных облигаций можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Финансированием проектов занимается специализированное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ. Денежные средства поступают от размещения облигаций и будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 20 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.