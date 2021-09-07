Улицу Монтажников в Ново-Патрушево открыли для движения транспорта

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Движение транспорта запущено по улице Монтажников, благодаря этому у жителей Ново-Патрушево появился еще один въезд/выезд в город и круговое сообщение внутри микрорайона. С 7 сентября по улице начнет курсировать общественный транспорт, сообщили в администрации города.

Новая дорога соединяет район с кольцом по улице Федюнинского. Строительство шло в рамках федеральной программы "Стимул". Дорога, протяжённостью 1,26 км, имеет четыре полосы движения, разделительную полосу, уличное освещение, широкие тротуары и велосипедные дорожки. Потоки пешеходов и велосипедистов разделяет тротуарная плитка. Проезжая часть отделена от пешеходной газонами и техническими тротуарами, проложена ливневая канализация.

Для удобства водителей обустроены разворотные полосы, парковочные зоны. На всех пешеходных переходах понижен бордюрный камень, выполнены плавные съезды.

На данный момент в микрорайоне в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" продолжается строительство улицы Валентины Трофимовой протяженностью 880 метров. Она находится внутри жилого комплекса и станет подъездным путем к будущим образовательным учреждениям.

В перспективе планируется построить еще 3,9 км дорог по улицам Константина Посьета, Николая Никитина, Виктора Югринова и Александра Быстрицкого.

В этом году в городе планировалось построить более 15 километров улично-дорожной сети в старых и строящихся микрорайонах. Также в этом сезоне планируется привести в нормативное состояние 55 км дорог, 19 из них – в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".