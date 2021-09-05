Погода способствует высоким темпам уборочной кампании в Голышманово

Уборочная страда в Голышмановском городской округе идёт хорошими темпами благодаря благоприятным погодным условиям и хорошему техническому оснащению предприятий. Параллельно механизаторы ведут вспашку зяби, применяя глубокую обработку почвы.

Всего аграриям нужно обмолотить более 55 тыс. га зерновых, на данный момент убрано около 20% плановых площадей. Средняя урожайность составила 15,6 центнеров с гектара, первые результаты пока не радуют специалистов – засушливое лето внесло свои коррективы. Надежда остаётся на обмолот более поздних посевов.

Всего в Голышмановском округе действует 33 сельхозпредприятия, 16 из них приступили к уборке яровых культур, пишет "Мегатюмень".