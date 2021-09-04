ТРЦ Тюменской области возвращаются к прежнему режиму работы

Торгово-развлекательные центры с 4 сентября начинают работать без ограничений, введенных ранее из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирус.

Как сообщил региональный Оперштаб, с 4 сентября в ТРЦ возобновляют работу в обычном режиме детские игровые комнаты, развлекательные центры и фудкорты.

Ранее ночным клубам, кафе и ресторанам разрешили возобновить работу в ночные часы.