ТРЦ Тюменской области возвращаются к прежнему режиму работы

Торгово-развлекательные центры с 4 сентября начинают работать без ограничений, введенных ранее из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирус.
Как сообщил региональный Оперштаб, с 4 сентября в ТРЦ возобновляют работу в обычном режиме детские игровые комнаты, развлекательные центры и фудкорты.
Ранее ночным клубам, кафе и ресторанам разрешили возобновить работу в ночные часы.
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