Тюменские работодатели не выплатили своим сотрудникам 65 млн рублей

Задолженность по зарплате в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года удалось сократить практически в два раза – с более чем 118,6 млн рублей до 65 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

За восемь месяцев текущего года задолженность по зарплате на общую сумму 24 млн рублей была выявлена в девяти организациях. Заработанные деньги вовремя не получили 379 работников. В семи организациях ситуация с задолженностью по зарплате пока остается без изменений, общая сумма задолженности перед 645 работниками составляет 37 млн рублей, сообщил директор областного департамента труда и занятости Александр Сидоров.

Наибольшая задолженность – более 47 млн рублей, или 73 % от общей суммы долгов по зарплате по региону – сложилась в восьми организациях, находящихся в стадии банкротства. По предложению прокурора Тюменской области Владислава Московских будут составлены дорожные карты межведомственного взаимодействия для ликвидации задолженностей организаций-банкротов до конца года.