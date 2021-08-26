В конкурсе "Тюменская марка" остается все меньше мест

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

До конца приема заявок на городской конкурс "Тюменская марка" осталось чуть больше недели, а две номинации уже полностью заполнены участниками: в каждой из них по 20 претендентов на победу. Совсем скоро они вступят в борьбу за главную награду конкурса – 400 тысяч рублей на развитие бизнес-проекта.

С первых дней конкурса номинация "Лучший предприниматель" стала одной из самых востребованных среди тюменских бизнесменов. Второй не менее популярной номинацией конкурса стала "Лучшее микропредприятие в сфере услуг". Участники представили много уникальных и интересных для нашего города идей.

Одна из предпринимательниц собирается открыть первую в Тюмени профитрольную, а другой предприниматель хочет организовать детский балетный лагерь и школу. Но учить тюменцев будут не только танцам – среди заявок есть и проект, посвященный созданию в городе онлайн-киберакадемии. Не забыли и о здоровье граждан. Так, одна из компаний планирует открыть сеть частных семейных медицинских кабинетов и организовать мобильные бригады для выездной работы в селах.

Несмотря на то, что две номинации уже полностью укомплектованы, в остальных трех еще остались места. Организаторы советуют поторопиться – прием заявок продлится до 3 сентября на сайте.