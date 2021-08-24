Стартовала третья неделя подачи заявок на конкурс "Тюменская марка"

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Остается все меньше времени, чтобы подать заявку на ежегодный конкурс "Тюменская марка". Всего 100 бизнесменов смогут претендовать на победу в одной из пяти номинаций. Заявки принимаются до 3 сентября.

Конкурс проводится уже в 19-й раз. Многие предприниматели год за годом принимают в нем участие. "Тюменская марка" помогает компаниям развиваться и становиться лучше для своих потребителей.

К примеру, для ресторанного холдинга "МаксиМ" это уже не первый опыт участия в подобном конкурсе. Среди плюсов – новые полезные связи, навыки и тренинги в рамках проекта.

"На конкурсе формируется определенная предпринимательская среда, со многими из участников мы до сих пор общаемся. Очень круто, когда есть люди, которые стремятся к развитию и реализации собственных идей. Несмотря на соперничество, конкурс сплотил очень многих. Я сама болела за многих, ведь проекты все достойные", – поделилась руководитель проекта по повышению эффективности ресторанной компании "МаксиМ" Мария Новопашина.

История компании "МаксиМ" началась в 1992 году, когда в Тюмени появился первый частный ресторан. За 29 лет бизнес вырос: сейчас это крупный холдинг, в который входят кофейни, кондитерские и рестораны. "МаксиМ" не раз побеждали в различных конкурсах, в том числе, и в "Тюменской марке". В прошлом году компания забрала "Приз зрительских симпатий".

Помимо финансовой поддержки в виде субсидий на развитие бизнес-проектов, победители получат право использовать специальный знак качества на своих товарах.

"Те продукты, которые представлены на "Тюменской марке" или которые будут реализованы с помощью конкурса, обязательно появятся в нашем городе и обязательно будут реализованы и поддержаны", – отметил глава города Руслан Кухарук.

Подать заявку на участие в "Тюменской марке" и найти всю актуальную информацию о конкурсе можно на официальном сайте проекта.