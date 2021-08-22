Уборочная кампания стартовала в Сладковском районе

Полеводы СПК "Таволжан" первыми в Сладковском муниципальном районе начали уборочную кампанию. Прогнозы позитвные.

Как сообщили в администрации района, труженикам кооператива предстоит убрать 7 тыс. 651 гектар зерновых культур, а также 1 тыс. 48 гектар кукурузы для заготовки силоса.

В прошлом году именно сельхозтоваропроизводители Сладковского муниципального района первыми в регионе завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Тогда валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил почти 16 тыс. 835 тонн бункерного веса. Технических культур было собрано 98 тонн бункерного веса.

СПК "Таволжан" - лидер сельского хозяйства в Сладковском районе, в марте 2020 года отметил свой 20-летний юбилей. Сегодня это серьезный племенной репродуктор по выращиванию КРС молочного направления голштино- фризской породы. Поголовье крупного рогатого скота на начало 2021 года составило 3692 голов, посевные площади 20,1 тыс. гектар. Хозяйство расширилось до семи отделений: в селах Александровка, Никулино, Лопазное, деревнях Красивое, Михайловка, Таволжан, Покровка. На предприятии трудятся 285 человек, пишет ИА "Тюменская линия".