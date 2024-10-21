Тюменские аграрии собрали около 1,5 млн тонн зерна

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Аграрии Тюменской области обмолотили 677 414 гектаров полей зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор составляет 1 659 528 тонн, в том числе 1 499 125 тонн яровых зерновых культур, средняя урожайность - 25 центнеров с гектара.

Такие цифры на утро 21 октября приводит департамент агропромышленного комплекса Тюменской области со ссылкой на о данные управлений АПК муниципальных районов и округов.

Также обмолочено 35 735 гектаров полей с техническими культурами, валовой сбор - 62 274 тонны, урожайность - 17 центнеров с гектара.

Картофеля собрано 194 255 тонн с 6 641 гектара, средняя урожайность - 292 центнера с гектара.

По сбору овощей следующая статистика: убрано 947 гектаров, собрано 45 943 тонны овощей, в том числе 18 999 тонн капусты, 13 121 тонна моркови.

Часть муниципалитетов уборку уже завершила. Так, глава Заводоуковского округа Светлана Касенова 17 октября поздравила местные предприятия с завершением страды. "На текущей неделе наши предприятия аграрного сектора завершили уборочную кампанию зерновых, зернобобовых и технических культур. Поздравляю с очередной трудовой победой! Сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства округа внесли неоценимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашего региона. Заводоуковские аграрии добились лучших результатов в области: у нас самая высокая урожайность - 34,7 центнеров с гектара! Благодарю каждого заводоуковца, причастного к уборочной кампании, за человеческое упорство, трудолюбие и любовь к земле!" - заявила она в своем телеграм-канале.