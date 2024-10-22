Тюменцы считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

Согласно результатам исследования ВТБ, больше половины респондентов-тюменцев полагают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года. Каждый второй уверен, что высокие ставки по вкладам помогут не только сохранить сбережения, но и обогнать инфляцию.

51% участников исследования в Уральском федеральном округе в этом году открыли вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом большинство доверяет свои сбережения одному банку, тогда как в целом по стране наибольшее количество респондентов сказали, что хранят сбережения в 2-3 банках, каждый пятый опрошенный не имеет сбережений в банках вовсе.

Выгодные условия и ставка стали главным фактором в распределении средств по разным банкам для 71% тюменцев, также программа лояльности важна для 51%, а 29% распределяют средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.

При выборе банка для размещения своих накоплений респонденты руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка – об этом заявили 70% и 59% участников опроса. Среди других факторов – удобство дистанционных услуг (38%), величина и стабильностью банка (41%). А вот близость офиса к дому важна для 7% участников исследования в УрФО, тогда как в целом по России доля такого параметра в 2 раза больше.

60% участников опроса полагают, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Каждый шестой считает, что ставки останутся на прежнем уровне, каждый пятнадцатый верит в снижение. При этом половина опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и обогнать инфляцию.