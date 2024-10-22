Школы, КРТ, паводок, дороги и транспорт, помощь бойцам - Моор ответил на острые вопросы тюменцев

Губернатору Тюменской области Александру Моору на прямую линию поступило более 1 600 вопросов, он ответил на наиболее острые и актуальные.

Вопросы о строительстве школ, детсадов на линию поступило более 170 обращений. Губернатор рассказал о реализации крупных проектов и строительстве небольших сельских школ. По его словам, в целом в Тюменской области до конца 2024 года откроются 5 образовательных учреждений. Это школа в селе Казанское Вагайского района, школа и детский сад в микрорайоне Мелиораторов города Тюмени, школа с дошкольным отделением в поселке Московский Тюменского района. Также в этом году запланирован ввод в эксплуатацию главного учебного корпуса ТюмГУ. В рамках замены деревянных школ в 2025-2026 годах планируется ввод еще семь школ, отметил глава региона.

Следующий по популярности вопрос - организация работы общественного транспорта в Тюмени. Таких вопросов на линию поступило 165. Губернатор пояснил, что улучшить транспортную доступность микрорайонов быстрорастущего города поможет обновление автопарка (ведется закупка 225 автобусов большой вместимости) и набор водителей, в которых на данный момент ощущается дефицит (для этого зарплаты повысили в полтора раза). Все эти вопросы держат на личном контроле и губернатор, и глава города.

Комплексное развитие территории в Тюмени, переселение из аварийного жилфонда и связанный с ним выкуп жилья не всегда устраивает владельцев домов и квартир. Так, на линию к губернатору обратилась многодетная семья Коркиных, которую не устроило предложение застройщика по цене, за дом в 86 "квадратов" застройщик отказывается предоставлять Коркиным равноценную квартиру. Александр Моор поручил главе города Тюмени Максиму Афанасьеву включиться в коммуникацию застройщика и семьи. "Мы с администрацией города Тюмени, со всеми застройщиками проговаривали, что могут быть индивидуальные ситуации, касающиеся социально незащищенных категорий, особенно многодетных. Я посмотрел, когда готовился к передаче. Это действительно небольшой дом. По фотографиям видно, что он строился хозяйственным способом, 6 человек, 44 квадратных метра, явно не богатая семья. И самое главное, что в таких ситуациях застройщик должен подходить к вопросу индивидуально", - подчеркнул Моор.

Вопросы по электроснабжению пригорода Тюмени, жители которого в минувшую зиму столкнулись с перебоями, накануне нового холодного сезона звучат все чаще и чаще. Губернатор заверил, что СУЭНКО и "Россети-Тюмень" за ремонтный сезон предприняли все необходимые меры для того, чтобы минимизировать такие ситуации в дальнейшем. В частности, в регионе составлена "карта слабых зон", есть трехлетний план модернизации энергосистемы, причем большая часть из них приходится на 2024 год. Помимо этого, компании закупили дизель-генераторы для поддержания надежности электроснабжения населенных пунктов. Особо губернатор рассказал о проблемах села Перевалово, где сотни индивидуальных домов по вине застройщика оказались не подключенными к сетям - в ноябре проблема будет закрыта.

Паводок и последствия. Серия вопросов на линию с губернатором поступила от жителей попавших в зону наводнения населенных пунктов. Одни касались выплат матпомощи и восстановления домов, другие о восстановлении размытых и разбитых тяжелой техников дорог, в том числе между населенными пунктами. Губернатор сообщил, что на все виды выплат, в том числе на капремонты подтопленных домов и покупку нового жилья взамен утраченного регион уже потратил. 615 миллионов рублей, и это еще не окончательная цифра расходов. На восстановление дорог израсходовано полмиллиарда, а надо еще не менее 3 миллиардов. Работа продолжается по всем обозначенным направлениям.

Были вопросы от родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Губернатор напомнил о существующих и новых мерах поддержки. Например, с будущего года вместо положенного земельного участка ветераны СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, смогут выбрать альтернативную социальную выплату. Это свыше 1,36 млн рублей.

"Каждая прямая линия – это возможность напрямую узнать о проблемах, которые волнуют земляков. В этот раз от вас поступило свыше 1600 вопросов. Ответил на самые злободневные. Подробно рассказал о наших планах по строительству школ, детских садов, дорог, поликлиник и ФАПов, объектов спорта. ... По итогам эфира дал несколько поручений своим заместителям и главам Тюмени и Тюменского района. О результатах обязательно расскажу вам позже. Спасибо всем за вопросы и комментарии. Все обращения взяты в работу", - отметил Моор в своем телеграм-канале.









