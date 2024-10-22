Зумеры стали в три раза активнее копить на пенсию с работодателем

За девять месяцев 2024 года число сотрудников российских компаний, откладывающих на пенсию с работодателем в СберНПФ, выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом число формирующих пенсионный капитал представителей самого молодого поколения — зумеров — (рожденные после 1997 года) выросло в три раза за указанный период.

В среднем сберегатели откладывают на корпоративную пенсию порядка 4,2 тысячи рублей с комфортной для себя периодичностью. Это на 17% больше, чем за девять месяцев 2023 года.

Самые крупные взносы делали представители сферы торговли — около 23 тыс. рублей. Логисты вкладывали в корпоративную пенсию в среднем по 12 тыс. рублей (+62%), сотрудники сферы образования, науки и культуры — по 9 тыс. рублей (+72%), а работники ИТ-компаний — по 8,5 тыс. рублей (+54%). Значительнее остальных увеличили объём своих пополнений сотрудники строительной отрасли. В среднем их взносы за указанный период составляли 8,3 тыс. рублей (+152%).

"В январе–сентябре 2024 года молодые специалисты стали значительно активнее формировать пенсию с работодателем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: зумеры более чем в три раза увеличили количество открытых корпоративных пенсионных программ (КПП), миллениалы — в два раза. Не отстают и представители поколения X — за девять месяцев они открыли в 1,8 раза больше КПП-копилок, чем в прошлом году. Выросла и средняя сумма взносов представителей молодых поколений: на 23% и 38% соответственно. Всплеск новых участников КПП мы видим в логистике (+167%), финансах (+125%), промышленности (+82%) и ИТ (69%)", — рассказал Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ.

Как показывает анализ клиентского портфеля СберНПФ, формировать капитал с помощью корпоративных пенсионных программ россияне начинают в среднем за 23 года до наступления пенсионных оснований (против 22 лет за девять месяцев 2023 года). Раньше всех к этому вопросу подступаются финансисты (за 24 года) и сотрудники сферы ИТ (за 22 года).

При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: бумеры (1946–1964); поколение Х (1965–1980); поколение Y, или миллениалы (1981–1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время).