Моор по итогам прямой линии трем чиновникам дал ряд поручений

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии дал несколько поручений главе Тюмени Максиму Афанасьеву, главе Тюменского района Ольге Зиминой и целый ряд задач обозначил заместителю губернатора Сергею Шустову.

Афанасьеву поручено проанализировать поступившие на прямую линию обращения, касающиеся работы городского общественного транспорта, и увеличить количество автобусов на маршрутах, где объективно подтверждается рост пассажиропотока.

Шустову предстоит разработать варианты транспортной доступности для жителей села Беркут Ялуторовского района в связи с реконструкцией федеральной автотрассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. Обеспечить в 2025 году, к окончанию возведения путепровода через железную дорогу в рамках реконструкции федеральной автотрассы, завершение строительства дублирующего проезда к мкр Филипповичи поселка Богандинский Тюменского района. При дальнейшей разработке проектной документации для реконструкции федеральных автодорог совместно с Уралуправтодором предусматривать большее количество разворотных петель рядом с прилегающими населенными пунктами.

Зиминой указано взять на личный контроль вопрос по работе почтовых отделений. Моор отметил, что для сел работа почтовых отделений очень важна, нет вопрос упирается в кадры - нет желающих работать. Если есть в селах желающие трудоустроиться - им помогут.