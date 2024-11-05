Тюменские аграрии завершили уборку урожая

В Тюменской области завершилась уборочная кампания, валовый сбор зерновых достиг почти 1,698 миллиона тонн. Этот объем полностью покрывает внутреннюю потребность региона, заявил губернатор Александр Моор.

"Несмотря на капризы природы и рекордный паводок, наши растениеводы добились высокой урожайности — 24,4 центнера с гектара. Это выше, чем в 2023 году. Также высокие показатели мы получили по урожайности картофеля и других овощей открытого грунта. Поздравляю тружеников села с отличными результатами!" - написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

По данным департамента АПК на 1 ноября, в регионе было обмолочено более 694,4 тысячи гектаров с зерновыми и зернобобовыми культурами, валовой сбор составил 1 697 679 тонн, в том числе 1 536 901 тонна яровых зерновых и 154 727 тонн гороха, средняя урожайность - 24,5 центнера с гектара. С 1 060 гектаров собрано 52 324 тонны овощей, в том числе 22 654 тонны капусты и 15 847 тонн моркови при средней урожайности 494 центнера с гектара. последние сводки об уборке картофеля публиковались 24 октября, тогда сообщалось, что с 6 731 гектара овощеводы собрали 194 255 тонн картофеля при средней урожайности 289 центнеров с гектара.