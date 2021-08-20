Количество участников конкурса "Тюменская марка" увеличивается с каждым днём

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

55 заявок поступило организаторам на участие в городском конкурсе "Тюменская марка". Проекты оценят в пяти номинациях, подать заявку можно до 3 сентября.

Каждый день конкурс пополняется новыми претендентами на победу. Одним из них стал "Тюменский завод гофротруб". Предприятие существует с 2016 года и уже не раз принимало участие в конкурсе. Компания начинала с изготовления гофрированных труб, позже специалистам пришла идея делать колодцы и трубы более масштабного диаметра по инновационной технологии. Несмотря на большие размеры, средний вес готового изделия составляет не более 50 кг, а для его установки вполне хватит двух человек.

"Тюменская марка" основана администрацией города с целью поддержки местных предпринимателей и расширения их рынков сбыта. Конкурс дает возможность бизнесменам не только заявить о своих проектах, но еще и научиться новому. Это авторитетная деловая площадка для диалога, обмена опытом, знаниями и современными технологиями. В каждой из номинаций есть свой наставник, который готов поделиться с участниками секретами успешного ведения бизнеса.

"Добиваются больших результатов те из нас, кто умеют не только создать хороший продукт, но и упаковать его так, чтобы вам понравилось. А те, кто концентрируется только на своей идее и не думают о том, насколько это удобно – не имеют шансов", – поделился бизнес-тренер, наставник номинации "Лучшее предприятие в сфере услуг" Мурат Нурпеисов.

Несмотря на растущее внимание со стороны предпринимателей, побороться за знак качества "Тюменская марка" смогут всего 100 участников. Победителей будет пять, по одному в каждой из номинаций, они получат 400 тысяч рублей каждый на реализацию своего бизнес-проекта. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса "Тюменская марка".