В Казахстан отправили 48 тонн молока из Тюменской области

14:32 20 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Крупную партию пастеризованного молока от молочного комбината "Ялуторовский" — филиала компании "Danone-Юнимилк" проверили перед отправкой в Казахстан специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Ветеринарные сопроводительные документы соответствовали отправляемому грузу и были оформлены по правилам, 48 тонн молока отправились по месту назначения. Это не первая партия тюменской молочной продукции, отправленная в 2021 году в Казахстан, где она пользуется спросом, сообщила служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

 

Теги: Россельхознадзор
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021