В Казахстан отправили 48 тонн молока из Тюменской области

Крупную партию пастеризованного молока от молочного комбината "Ялуторовский" — филиала компании "Danone-Юнимилк" проверили перед отправкой в Казахстан специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Ветеринарные сопроводительные документы соответствовали отправляемому грузу и были оформлены по правилам, 48 тонн молока отправились по месту назначения. Это не первая партия тюменской молочной продукции, отправленная в 2021 году в Казахстан, где она пользуется спросом, сообщила служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.