В конкурсе "Тюменская марка-2021" предприниматели могут выиграть 400 тысяч рублей

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Уже вторую неделю предприниматели отправляют свои заявки на конкурс "Тюменская марка" 2021. За это время более 50 претендентов выразили желание принять в нем участие.

Напоминаем, что побороться за знак качества "Тюменская марка" смогут всего 100 участников, по 20 в каждой из конкурсных номинаций.

Конкурс "Тюменская марка" проводится уже в 19 раз и с каждым годом вызывает все больший интерес у тюменских бизнесменов. На сегодняшний день самой популярной номинацией среди заявителей стала "Лучший предприниматель": в данной номинации осталось 10 свободных мест.

Соревнование будет проводиться среди проектных работ участников конкурса, каждая из которых по-своему уникальна. Одна из компаний, собирается выпускать новую парфюмерную воду для утюгов, парогенераторов и увлажнителей воздуха, а другая – планирует создать большое иллюзионное шоу и собственную мастерскую для обучения фокусам.

Среди заявок также есть предприниматели, которые готовы переместить тюменцев в виртуальную реальность и рассказать об истории родного города, или запустить производство инновационных антисептиков и помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Если у вас есть свой собственный уникальный проект, и вы не хотите быть простым наблюдателем, подать заявку можно на официальном сайте конкурса. У каждого предпринимателя есть возможность стать победителем и выиграть 400 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта. Прием заявок продлится до 3 сентября.