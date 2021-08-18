Две тонны испанских цыплят завезли на птицефабрику "Боровская"

Две тонны цыплят доставил Boeing-737 в Тюмень из Мадрида. На земле живой груз встречали таможенники, пограничники, службы ветеринарного надзора и авиационной безопасности аэропорта, а также представители фирмы-получателя - ПАО "Птицефабрика "Боровская", сообщили в пресс-службе тюменской таможни.
"43 тысячи суточных цыплят провели в небе чуть больше 6 часов. Птенцы перевозились в корзинках со свободным доступом воздуха. Таможенный контроль рейса осуществлен в кротчайший срок", - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Тюменской таможни Андрей Беньковский.
Суточных цыплят в Тюмень привозят несколько раз в год для племенного разведения.
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