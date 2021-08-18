Две тонны испанских цыплят завезли на птицефабрику "Боровская"

11:02 18 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Две тонны цыплят доставил Boeing-737 в Тюмень из Мадрида. На земле живой груз встречали таможенники, пограничники, службы ветеринарного надзора и авиационной безопасности аэропорта, а также представители фирмы-получателя - ПАО "Птицефабрика "Боровская", сообщили в пресс-службе тюменской таможни. 

"43 тысячи суточных цыплят провели в небе чуть больше 6 часов. Птенцы перевозились в корзинках со свободным доступом воздуха. Таможенный контроль рейса осуществлен в кротчайший срок", - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Тюменской таможни Андрей Беньковский.

Суточных цыплят в Тюмень привозят несколько раз в год для племенного разведения.

Теги: Испания , птицефабрика , таможня , цыплята
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021