Две тонны испанских цыплят завезли на птицефабрику "Боровская"

Две тонны цыплят доставил Boeing-737 в Тюмень из Мадрида. На земле живой груз встречали таможенники, пограничники, службы ветеринарного надзора и авиационной безопасности аэропорта, а также представители фирмы-получателя - ПАО "Птицефабрика "Боровская", сообщили в пресс-службе тюменской таможни.

"43 тысячи суточных цыплят провели в небе чуть больше 6 часов. Птенцы перевозились в корзинках со свободным доступом воздуха. Таможенный контроль рейса осуществлен в кротчайший срок", - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Тюменской таможни Андрей Беньковский.

Суточных цыплят в Тюмень привозят несколько раз в год для племенного разведения.