Тюменские депутаты войдут в жюри "Тюменской марки"

Депутаты Тюменской гордумы традиционно входят в состав жюри городского конкурса "Тюменская марка" и уверены в важности данного проекта.

"Когда ты ставишь оценку, то понимаешь, что должен выразить мнение жителей, а это важнее, чем твое личное мнение по отношению к представленному проекту", - говорит Алексей Чирков. Как опытный член жюри, он считает, что критерии оценок год от года меняются, уровень подготовки участников растет, и каждый представленный проект по-своему уникален и интересен.

"Победа в конкурсе – это признание лидерства организации со стороны предпринимательского сообщества и потребителей, подтверждение надежности для бизнес-партнеров. Участие в "Тюменской марке" формирует позитивный имидж компании и дает возможность наладить новые деловые контакты. – убежден депутат Сергей Плесовских.

За 19 лет существования конкурса в нем поучаствовали 684 предпринимателя, из них 304 признаны победителями "Тюменской марки" и получили субсидии на развитие бизнеса на общую сумму 10 миллионов рублей. Популярность конкурса среди предпринимателей вполне объяснима, считает один из его инициаторов Степан Киричук.

"Это не искусственно выдуманное мероприятие, а совместно реализованная идея производителей Тюмени и местных властей. Товаропроизводители стремились расширить рынок сбыта продукции собственного производства, чтобы зарабатывать самим, обеспечивать стабильный доход своим работникам и пополнять налогами городскую казну. Надеюсь, благодаря этому конкурсу производство в Тюмени будет развиваться еще активнее", - отметил Киричук.

Победителей определят в пяти номинациях: "Лучший предприниматель", "Лучшее микропредприятие в сфере производства", "Лучшее микропредприятие в сфере услуг", "Лучшее предприятие в сфере производства" и "Лучшее предприятие в сфере услуг".

"Народные избранники аккумулируют мнения горожан, а тюменцы предпочитают именно местного товаропроизводителя. Свое, родное всегда хочется поддержать рублем. Конкурс рождает добрую конкуренцию, а значит, улучшает качество продукции и сервиса для жителей Тюмени", - поделился мнением депутат Евгений Бакро.

На сайте "Тюменской марки" проходит онлайн-голосование, с помощью которого жители региона могут оказать участникам дополнительную поддержку для победы в конкурсе.

Церемония награждения состоится в ноябре 2021 года. Победители получат 400 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-проектов и смогут использовать логотип "Тюменской марки" в течение трех лет.