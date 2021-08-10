Ипотека 4,65% до 30 сентября: нюансы низкой ставки

Правительство продлило программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2022 года. Средняя ставка сегодня составляет 8%. Однако на рынке можно найти более выгодное предложение. Например, в конце июля застройщик “Страна Девелопмент” совместно со Сбербанком запустили ставку 4,65% в рамках программы “Господдержка 2020”. Есть ли особые условия? Считаем насколько выгодна такая ставка.

Что нужно знать о ставке 4,65%

Сделки по ставке 4,65% проходят с помощью электронной регистрации. Чтобы стать владельцем недвижимости, вам нужно зарегистрировать ее в Едином государственном реестре недвижимости. Раньше для этого нужно было отстоять очереди в МФЦ или Росреестре. Сейчас застройщики и банки существенно экономят ваше время - это делается за один визит в банке. Все документы проверяются, оплачивается пошлина и все вместе отправляется в Росреестр удаленно. Хотите отказаться по каким-то причинам от электронной регистрации? Можно, но ставка в таком случае поднимется на 0,3% годовых.

Также заемщику нужно комплексно застраховаться в аккредитованных банком компаниях. Это делается и при использовании обычной ипотечной ставки. Вы вправе отказаться от страхования, но ставка будет выше на 1%.

Первоначальный взнос по ставке 4,65% составляет 20% от стоимости жилья. Можно внести и 15%, ставка поднимется в этом случае всего на 0,2%. Такой первоначальный взнос подходит для тех, кто может подтвердить доход и занятость. Если такой возможности нет - есть вариант внести - 30% и сохранить низкую ставку.

Сумма кредита варьируется от 300 тыс. рублей до 3 млн. рублей. В ЖК “Колумб”, например, за такую сумму можно приобрести от студии до евротрешки. Если же вам нужна сумма больше, то можно воспользоваться еще одной выгодной ставкой в “Стране” - 6,6%.

При оформлении ипотеки в банке у вас будут дополнительные расходы, например, на комплексное страхование заемщика, оценку и страхование недвижимости и нотариальное заверение документов.

Считаем выгоду на примере евродвушки

Расчеты сделаны на примере евродвушки в ЖК “Колумб”:

Ипотека с господдержкой. Евродвушка в ЖК “Колумб” стоит 3 290 000 рублей, 658 тысяч необходимо внести в первоначальный взнос, 2 632 000 рублей - в ипотеку. Стандартная ипотека с господдержкой в Сбербанке - 6,1%. При сроке кредита 20 лет вы переплатите банку 1 930 384 ₽ рублей, ежемесячный платеж составит - 19 000 рублей.

Ипотека 4,65%. Все та же евродвушка в ЖК “Колумб” за 3 290 000 рублей и первоначальным взносом 658 000 рублей. Программу ипотеки можно взять на 7 лет. Переплата банку составит - 456 708 рублей. Платеж будет выше - около 35 тысяч рублей.

Экономия при использовании льготной ставки 4,65% на евродвушку составит почти 1,5 млн. Выберите квартиру в любом жилом комплексе на strana.com и оцените выгоду.