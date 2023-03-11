Почему в квартирах появляются тараканы, рассказала биолог

В некоторых тюменских районах появились тараканы. Жильцы многоэтажных домов обеспокоены. Биолог Мария Орлова связывает нашествие насекомых с несколькими факторами: во-первых, теплая среда.

"Вообще, увеличение их количества особо не зависит от сезона. Они и зимой могут появиться, главное, чтобы в помещении было тепло", – отмечает эксперт.

Занести в квартиры насекомых могут сами жильцы с какими-то вещами, например, во время переездов.

Такая ситуация характерна не только для Тюменской области, но и для других регионов.

Во-вторых, тараканы влаголюбивые особи, сообщает Мегатюмень.

"Эти насекомые очень чувствительны к влажности. Если пищу они так или иначе себе добудут. То при отсутствии источника жидкости, они просто-напросто высохнут. Поэтому если в домах старая система коммуникаций и есть протечки, могут появиться тараканы", – отмечает ученый.