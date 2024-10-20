Интерес к квартирам с готовым ремонтом растет среди тюменцев

Какое жилье будет в ближайшее время пользоваться популярностью у новоселов, рассказала дизайнер-архитектор Дарья Кондрашева.

Наибольшим спросом будут пользоваться однокомнатные и двухкомнатные

квартиры. Это относится как к привычным планировкам, так и к современным форматам, которые традиционно называют "еврооднушка, евродвушка". Их востребованность обусловлена стоимостью жилья и рациональностью использования квадратных метров.

Как отмечает эксперт, популярными остаются квартиры с готовым ремонтом. Это общероссийский тренд. Только в I квартале 2024 года доля продаж от общего объема сделок составила свыше 54%.

Популярность отделки зависит от класса объекта.

– В ЖК комфорт- и бизнес-классов часто предлагаются варианты жилья с готовым дизайнерским интерьером. В перспективе квартиры с отделкой могут превысить половину всего предложения, – уверена Дарья Кондрашева.

В проекты привлекаются проверенные дизайнеры и подрядчики. Таким образом, покупатель может выбрать готовое стилистическое решение или обратиться напрямую к мебельному производителю за индивидуальным 3D-проектом будущего интерьера, сообщает Тюменская область сегодня.