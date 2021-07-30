Власти Тюменской области выделили дополнительно 49 млн рублей на соцобъекты

Правительство Тюменской области выделило из регионального бюджета дополнительно более 49 млн рублей на строительство и проектирование социальных объектов в 2021 и 2022 годах, сообщает оперштаб.

Деньги будут направлены на снос старого Дома культуры в райцентре Сорокинского района и строительство на его месте современного центра культурного развития. Часть средств выделена на разработку проектной документации на строительство школы в уватском селе Першино и стрелкового тира в Тюмени для тренировок воспитанников ДЮСШ и центра патриотического воспитания. Еще часть денег в текущем году будет израсходована на завершение строительства детсада в ЖК "Видный" в Тюмени.