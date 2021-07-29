Служба занятости Ямала запустила чат-бота для ответов на вопросы о трудоустройстве

13:24 29 июля 2021
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Служба занятости населения Ямала в июле запустила в Telegram чат-бота "Консультант службы занятости населения Ямала" для ответов на вопросы в сфере занятости населения.

"С помощью нового сервиса граждане могут ознакомиться с ответами на вопросы нахождения на регистрационном учете, как открыть собственное дело, как получить справку и другие", - отметил начальник отдела информации департамента занятости населения ЯНАО Алексей Сурский.

Обратиться к чат-боту можно в Telegram @YANAOwork_bot или найти его по описанию "Консультант службы занятости населения Ямала". 

Теги: IT , telegram , трудоустройство , ЯНАО
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