Служба занятости Ямала запустила чат-бота для ответов на вопросы о трудоустройстве

Служба занятости населения Ямала в июле запустила в Telegram чат-бота "Консультант службы занятости населения Ямала" для ответов на вопросы в сфере занятости населения.

"С помощью нового сервиса граждане могут ознакомиться с ответами на вопросы нахождения на регистрационном учете, как открыть собственное дело, как получить справку и другие", - отметил начальник отдела информации департамента занятости населения ЯНАО Алексей Сурский.

Обратиться к чат-боту можно в Telegram @YANAOwork_bot или найти его по описанию "Консультант службы занятости населения Ямала".