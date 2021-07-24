Как не прогадать с покупкой ювелирных украшений - основные правила

Чтобы ювелирное изделие сохраняло свою красоту и вид, при покупке не тейняйтесть расспросить консультанта об особенностях эксплуатации и правилах ухода. Советы территориального менеджера крупной ювелирной сети Натальи Рябковой опубликовала "Тюменская область сегодня".

Если вы решили купить цепочку с особым деликатным плетением, которая требует бережного отношения, то полезно знать, что ее рекомендуется снимать на ночь. Если вы не планируете этого делать, об этом стоит рассказать продавцу.

При подборе серег важно примерять их, чтобы не прогадать с толщиной мочки уха. Если серьги приобретаются мужчиной в подарок, украшения следует примерить девушке-консультанту.

При приобретении колец распространенная ошибка тюменцев заключается в неверном выборе размера украшения.

"Если вы сомневаетесь в размере кольца, стоит заранее поинтересоваться у консультанта, доступна ли подгонка украшения по размеру. В большинстве случаев это возможно, но все зависит от модели и способа крепления камней, – отметила Наталья. – Помните, что ювелирные украшения надлежащего качества возврату и обмену не подлежат".

При покупке нескольких украшений сразу Наталья посоветовала тщательно собирать комплект. Этот вопрос особенно актуален при выборе украшений с цветными драгоценными камнями.

"Нужно учитывать, что натуральные камни могут иметь разный цвет, оттенок, насыщенность, чистоту. К примеру, если у вас уже есть кольцо с цветным камнем, и вы желаете подобрать к нему серьги с такой же вставкой, лучше подойти с этим украшением в магазин. Так вы сможете идеально попасть "цвет в цвет". В случае, если вы подбираете цвет "на глаз" и обнаруживаете дома, что прогадали, это не будет являться поводом для возврата украшения, – подчеркнула специалист.

Наталья добавила, что каждый натуральный драгоценный камень создается природой. В зависимости от характеристик, указанных на бирке украшения, камень может иметь включения, и это нормально. Если в магазине покупатель их не заметил, и консультант не обратил на них внимания, то не стоит пугаться трещинок или "соринок" в камне по приходу домой. Это вполне допустимо и говорит о натуральности драгоценного камня.