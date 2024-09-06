Тюменцы смогут инвестировать в отечественные бриллианты

ВТБ на полях ВЭФ-2024 подписал соглашение о сотрудничестве с алмазодобывающей компанией "Алроса" и стал первым банком, который включил инвестиционные бриллианты в линейку своих продуктов. Их продажи существенно выросли, когда в 2022 году в России был отменен НДС на покупку бриллиантов физлицами у банков.

"Изначально процедура приобретения инвестиционных бриллиантов была возможна только в офисах АЛРОСА, что сдерживало продажи в регионах. Сейчас мы перестроили процесс реализации – покупка доступна на территории банка во всех офисах премиальной сети. Это позволит удовлетворить растущий спрос на наш совместный продукт со стороны состоятельных клиентов", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По словам заместителя гендиректора "Алроса" Сергея Барсукова, компания с ВТБ сотрудничает не первый год в данном направлении, только за первое полугодие текущего года продажи инвестиционных бриллиантов в нем выросли вдвое (+101%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.