Прокуратура организовала проверку по 29 обращениям о платежках за ЖКУ и аварийному жилью

Пресс-служба прокуратуры по Тюменской области

Прием сообщений о нарушениях при переселении из аварийного жилья и начислении коммунальных платежей провели сотрудники Тюменской областной и городской прокуратур. На горячую линию позвонили более 100 человек, по 29 обращениям запланированы проверки.

"Граждане жаловались на применение тарифов при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги, ненадлежащее содержание домов и т.д.", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявителям получили разъяснения жилищного законодательства. По 29 обращениям организованы проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.