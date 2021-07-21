Прокуратура организовала проверку по 29 обращениям о платежках за ЖКУ и аварийному жилью

18:12 20 июля 2021
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Пресс-служба прокуратуры по Тюменской области

Прием сообщений о нарушениях при переселении из аварийного жилья и начислении коммунальных платежей  провели сотрудники Тюменской областной и городской прокуратур. На горячую линию позвонили более 100 человек, по 29 обращениям запланированы проверки.

"Граждане жаловались на применение тарифов при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги, ненадлежащее содержание домов и т.д.", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявителям получили разъяснения жилищного законодательства. По 29 обращениям организованы проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в прокуратуре.

Теги: аварийное жильё , горячая линия , ЖКХ , прокуратура
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