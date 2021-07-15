Тюменский Россельхознадзор выявил поставку сливочного масла неизвестного происхождения в детский сад

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО — Югре выявило факт выпуска и поставки на территорию ХМАО — Югры сливочного масла неизвестного происхождения.



ИП Карпов Ю.А. (город Тюмень) изменил в системе "Меркурий" запись о входной продукции — добавил "масло сливочное "Традиционное" сладко-сливочное несоленое (деревенская буренка)" 82,5% в количестве 20,16 кг неизвестного происхождения. Продукция была направлена в адрес детского сада "Северное сияние" (ХМАО, Сургутский район).



За нарушение ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов управление Россельхознадзора привлекло ИП Карпова Ю.А. к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 KoAП РФ.