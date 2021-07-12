Три километра велодорожки проложат у парка Гагарина в Тюмени

Около парка имени Юрия Гагарина тюменцы в скором времени смогут с комфортом прогуливаться и кататься на велосипедах.

Как сообщили администрации города, по Тобольскому тракту при строительстве развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте и реконструкции улицы Мельникайте будут проложены тротуары и велодорожка длиной 3 км. Она свяжет велосипедную сеть микрорайона Тура и улицу 50 лет Октября. Благодаря этому велосипедисты смогут беспрепятственно добираться до Гилевской рощи и набережной.

Михаил Нурдинов, специалист департамента дорожной инфраструктуры и транспорта:

Маршрут очень популярен среди тюменцев. И благодаря строительству развязки ул. Дружбы и реконструкции ул. Мельникайте удалось спроектировать велодорожки шириной 3 метра на противоположной стороне парка, а также на участке улицы Мельникайте. Строительно-монтажные работы еще ведутся.

Велосипедная сеть Тюмени насчитывает порядка 66 км. В этом году дорожники построят еще около 7 км велодорожек, которые войдут в единую сеть велосипедных дорожек города.