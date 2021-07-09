11 аварийно опасных участков выявлено на региональных дорогах Тюменской области

В Тюменской области зафиксировано 11 аварийно опасных участков на дорогах регионального значения. Все работы по их устранению планируется завершить до 30 сентября 2021 года, сообщается на сайте правительства.

Аварийно опасные участки дорог, на которых чаще всего случаются ДТП, устраняются при ремонтах в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В частности, в этом году конечность устранена на трех участках обхода Тюмени и на дороге Тюмень — Нижняя Тавда.

Кроме этого, для повышения безопасности на дорогах в течение сезона проводится установка дорожных знаков "Аварийно опасный участок", удаление кустарниковой растительности в полосе отвода, нанесение на покрытие проезжей части шумовых полос, устройство дополнительных секций светофоров про повороте налево с отдельной фазой, с обустройством примыканий соответствующими средствами организации дорожного движения, установка комплекса видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, а также установка Г-образных опор на пешеходных переходах с дублированием дорожных знаков "Пешеходный переход" над проезжей частью.