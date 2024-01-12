По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области обновят около 252 км трасс

В 2024 году в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" будут приведены в нормативное состояние 164 объекта, протяженностью 252,6 км.

По данным Главного управления строительства, дорожные службы обновят 48 участков региональных дорог, 113 улиц в населённых пунктах Тюменского района, участки улиц Профсоюзная, Л.Толстого и Барнаульская в Тюмени. Кроме того, благодаря нацпроекту будут отремонтированы два моста и два путепровода. Общая протяжённость инженерных сооружений - 584,29 пог. метра. Три из этих объектов расположены на Обходе Тюмени, один — в Аромашевском районе.

В 2023 году в регионе в рамках нацпроекта было отремонтировано 140 участков дорог (203 км) и два моста.