Запланированные на 2023 год дорожные работы по нацпроекту в Тюменской области выполнены на 90%

В Тюменской области успешно реализуются планы национального проекта "Безопасные качественные дороги", в этом году работы выполняются на 140 объектах дорожной сети общей протяжённостью 203 км. Также идёт ремонт двух путепроводов в Тюмени и Ишиме. В настоящий момент 90% работ завершено, сообщает депэкономики ТО.

Самый большой объем работы - в Тюменском районе: обновляются 103 улицы, в планах уложить 49,3 км нового асфальта. В рамках ремонта ведется обустройство подъездов к домам и канав водоотведения вдоль проезжей части.

В Тюмени, где в рамах нацпроектапредстояло отремонтироватьчетыре улицы, работы завершены полностью. Новое покрытие появилось на участках дорог протяжённостью 5,87 км.

ПО нацпроекту также будет отремонтировано 148 км региональных и межмуниципальных дорог. Подрядные организации обновляют 33 участка дорожной сети. На фото автомобильная дорога "Уват-Ивановка-Остров" в Уватском районе. Дорожные службы заменили 7,5 км трассы от Ивановки до Увата. Уложено 52,5 тыс. кв. метров покрытия.

"Темпы проведения ремонтных работ в Тюменской области выше среднероссийских. На сегодня общая площадь укладки асфальтобетона и других типов покрытия на региональной и местной сети дорог России составляет свыше 106,3 млн кв. метров — это 73,2% от плана работ на текущий год. Дорожные работы завершены в Белгородской и Пензенской областях, а также в Ингушетии и Чеченской Республике. Еще в 27 субъектах укладка покрытия выполнена более чем на 80%", - привоят статданные в департаменте экономики со ссыдкой на Главное управление строительства Тюменской области.