В Упорово после прокурорского вмешательства отремонтировали дорогу

В Упорово после прокурорского вмешательства проведен ремонт автомобильной дороги на улице Чехова, дефекты котороый были выявлени в 2022 году, сообщает обпоркуратура.
При проверке дороги были выявлены выбоины, просадк грунта, недопустимые по глубине колеи и занижение обочин, и прокуратура района обратилась с исковым заявлением в суд о возложении обязанности на администрацию Упоровского района провести ремонт автомобильной дороги в соответствии с требованиями государственного стандарта. В 2022 году Заводоуковский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
В настоящее время судебное решение исполнено в полном объеме, дорога приведена в нормативное состояние.
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