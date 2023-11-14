В Ишиме к следующему Дню знаний отремонтируют дорогу к новой школе

Отремонтировать дорогу к школе №4, которую открыли в Ишиме, в этом году в День знаний, губернатор Тюменской области Александр Моор поручил после обращения жительницы города.

Речь идет об участке улицы Железнодорожной между улицами Деповская и Красноярская, работы требуется выполнить к 31 августа 2024 года.

"Поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона. Улица обеспечивает подъезд к новому зданию средней школы № 4, которое было введено в эксплуатацию 1 сентября 2023 года. С просьбой о ремонте к губернатору от имени родителей учащихся обратилась жительница Ишима Ирина Бешко", - пишет информцентр правительства ТО.