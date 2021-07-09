"Народный кутюрье-21": российские дизайнеры представят свои работы в Тюмени

10:07 09 июля 2021
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Фото предоставлено Ириной Авериной

Всероссийский конкурс начинающих дизайнеров одежды и аксессуаров "Народный кутюрье-21" пройдет в Тюмени 17 июля.

Мероприятие проводится с 2017 года, ежегодно в нем участвуют более 30 дизайнеров одежды и аксессуаров из Тюмени и других городов России.

"Идея конкурса заключается в том, чтобы познакомить широкую публику с начинающими и действующими дизайнерами и популяризировать местные марки одежды и украшений", - отмечает инициатор конкурса Ирина Аверина

В конкурсе пять номинаций: "Женская мода", "Детская мода", "Модный аксессуар", "Арт-Мода", "Юный Кутюрье". В этом году свои работы представят дизайнеры из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга.

Финальное дефиле состоится 17 июля в 19:00 в "Конторе пароходства", вход свободный.

Теги: дизайнеры , конкурс , мода , одежда , творчество
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