"Народный кутюрье-21": российские дизайнеры представят свои работы в Тюмени

Всероссийский конкурс начинающих дизайнеров одежды и аксессуаров "Народный кутюрье-21" пройдет в Тюмени 17 июля.
Мероприятие проводится с 2017 года, ежегодно в нем участвуют более 30 дизайнеров одежды и аксессуаров из Тюмени и других городов России.
"Идея конкурса заключается в том, чтобы познакомить широкую публику с начинающими и действующими дизайнерами и популяризировать местные марки одежды и украшений", - отмечает инициатор конкурса Ирина Аверина.
В конкурсе пять номинаций: "Женская мода", "Детская мода", "Модный аксессуар", "Арт-Мода", "Юный Кутюрье". В этом году свои работы представят дизайнеры из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга.
Финальное дефиле состоится 17 июля в 19:00 в "Конторе пароходства", вход свободный.
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